UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські воїни знищили ворожий РЕБ "Житель" у Запорізькій області (відео)

Архівне фото: Українські воїни знищили ворожий РЕБ "Житель" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни в Запорізькій області виявили та вразили ворожу установку радіоелектронної боротьби "Житель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. 

"У результаті злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено", - написали військові.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 22 атаки противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 квітня, становлять 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 442 880 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорізька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні