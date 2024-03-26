Українські воїни знищили ворожий "Бук" за допомогою HIMARS (відео)

Українські воїни виявили ворожий ЗРК "Бук" у Запорізькій області та за допомогою системи HIMARS знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що оператори 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку виявили зенітний ракетний комплекс "Бук" противника. Оператори навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. "У результаті вогневого ураження ЗРК "Бук" знищено", - додали військові. Ситуація на фронті Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень. Росіяни активно намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському та Новопавлівському напрямках. А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 березня, становили 770 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 438 160 військових.