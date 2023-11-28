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Українські воїни знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі

Криворізький район, Вівторок 28 листопада 2023 17:39
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Українські воїни знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі Архівне фото: Українські воїни знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 28 листопада, знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ще один збитий БпЛА", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисака, його знищили в Криворізькому районі.

Також очільник області пояснив, що це результат роботи бійців Повітряного командування "Схід".

ЗСУ знищують дрони росіян у Дніпропетровській області

Окупанти регулярно запускають свої дрони над Дніпропетровською областю, але ЗСУ їх знищують.

Нещодавно повідомлялося, що українські воїни знищили ворожий дрон над Синельниківським районом Дніпропетровської області.

Також Лисак повідомляв, що нещодавно російський безпілотник був збитий над Кам'янським районом області.

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