Українські воїни знищили велику дивізію РФ під час операції "Вівальді", - ISW

Згідно з даними американських аналітиків, операція "Вівальді" зруйнувала плани Росії щодо захоплення Донецької області. Контрнаступ ЗСУ зірвав спробу ворога обійти український оборонний пояс із півночі та створити умови для його оточення.

Відомо, що Сили оборони вийшли до річки Жеребець, що дозволило скоротити протяжність лінії фронту та організувати оборону на вигідніших рубежах. Завдяки цьому українські сили можуть зосередити більше піхоти на меншій ділянці фронту, а також ефективніше використовувати безпілотники й артилерію.

Ба більше, вказано, що для відновлення наступальних дій на Лиманському напрямку російським військам доведеться знову форсувати Жеребець. Таким чином, операція "Вівальді" зірвала спробу росіян охопити Лиман із півночі, зокрема через Святогірськ, а надалі з'єднатися в районі Барвінкового Харківської області з іншим угрупованням, яке мало просуватися з південного заходу через Добропільський напрямок.

Фактично український контрнаступ зруйнував російський задум оперативного оточення. Тепер російським військам доводиться розглядати варіант фронтального наступу на схід від Слов'янська та Краматорська. Такий сценарій передбачає атаки безпосередньо на добре підготовлені українські оборонні позиції, що значно ускладнює просування та збільшує його ціну для противника.

Згідно з підрахунками Інституту вивчення війни, у період із 1 вересня до 16 жовтня 2026 року російські війська втратили контроль над територією площею близько 122 квадратних кілометрів. Водночас від початку 2026 року вони змогли захопити приблизно 100 квадратних кілометрів.

Також відомо, що під час операції "Вівальді" 144-та мотострілецька дивізія Р зазнала настільки значних втрат, що фактично перестала існувати як організоване бойове формування.

Щоб відновити наступальні можливості на Лиманському напрямку, Росії доведеться відновлювати боєздатність дивізії. Це створить додаткове навантаження на систему комплектування російської армії, яка вже стикається з дедалі більшими труднощами.

З літа 2026 року бойові втрати Росії зростають. За наведеними оцінками, за кілька місяців російська армія втратила понад 40 тисяч військових убитими та пораненими.