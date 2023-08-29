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Українські воїни знищили рідкісну радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3"

Фото: ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3". Її вартість становить мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Як зазначається, зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" - це дуже рідкісна ціль. Профільні військові видання зазначають, що досі не було підтвердження про знищення пускових установок цих ЗРК.

Проте радіолокаційну станцію "Бук-М3" раніше знищували. Її залишки знайшли у березні 2022 року у Чернігівській області.

На опублікованих кадрах зафіксовано, як наші захисники спалили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет. Військові зазначили, що вартість знищеної техніки перевищує 260 млн доларів.

 

Втрати російської армії у війні

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже понад 261 тисячу російських загарбників. Крім того, Росія втратила десятки тисяч одиниць техніки.

Попри це, Міноборони РФ досі приховує втрати своєї армії. Крім того, росіяни не розкривають втрат військових формувань, зокрема приватних військових компаній, які теж воюють проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 
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