Українські воїни знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Українські воїни сьогодні, 1 березня, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.
Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.
Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.
Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "Шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.
Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.