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Українські воїни знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Криворізький район, П'ятниця 01 березня 2024 16:15
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Українські воїни знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі Архівне фото: Українські воїни знищили ракету Х-59 у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни сьогодні, 1 березня, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.

Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.

Обстріл населених пунктів України

Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "Шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.

Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

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