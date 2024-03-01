Украинские воины уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе

Украинские воины сегодня, 1 марта, уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Восток ".

Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе.

Ранее о вражеской ракете, которая летела в направлении Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.

Обстрел населённых пунктов Украины

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "Шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.