Украинские воины уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе
Украинские воины сегодня, 1 марта, уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.
Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе.
Ранее о вражеской ракете, которая летела в направлении Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.
Обстрел населённых пунктов Украины
Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "Шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.
Также в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.
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