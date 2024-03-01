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Украинские воины уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе

Криворожский район, Пятница 01 марта 2024 16:15
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Украинские воины уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе Архивное фото: Украинские воины уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины сегодня, 1 марта, уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.

Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе.

Ранее о вражеской ракете, которая летела в направлении Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.

Обстрел населённых пунктов Украины

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив как дроны типа "Шахед", так и ракеты. ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

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