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Українські воїни збили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Архівне фото: Українські воїни збили ракету Х-59 у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 18 грудня, знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".

Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

ЗСУ знищують ракети в Криворізькому районі

11 грудня українські воїни повідомили, що знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Раніше ЗСУ також відзвітували, що над Криворізьким районом збили ворожу ракету.

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