Українські воїни точним ударом знищили човен з окупантами (відео)

Українські захисники знищили на півдні човен росіян. На ньому переміщався ворожий десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня в Telegram.

Там додали, що війна на воді - не менш важлива та інтенсивна, ніж на суші.

"Мінус ворожий човен із десантом - потрапляє перший батальйон", - ідеться в повідомленні Сил оборони Півдня.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там відбувається більшість бойових зіткнень.

При цьому всього від початку доби станом на 16:00 було зафіксовано 88 бойових зіткнень.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що найжорсткіші бої тривають на Покровському напрямку, у Курській області, а також у прикордонні Сумської області.

За його словами, росіяни не змінюють своєї тактики - вони просуваються, незважаючи на дуже великі втрати.

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