ua en ru
Пн, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські воїни точним ударом знищили човен з окупантами (відео)

Понеділок 09 червня 2025 22:23
UA EN RU
Українські воїни точним ударом знищили човен з окупантами (відео) Ілюстративне фото: українські захисники знищили човен із росіянами на півдні (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники знищили на півдні човен росіян. На ньому переміщався ворожий десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня в Telegram.

"Мінус ворожий човен із десантом - потрапляє перший батальйон", - ідеться в повідомленні Сил оборони Півдня.

Там додали, що війна на воді - не менш важлива та інтенсивна, ніж на суші.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там відбувається більшість бойових зіткнень.

При цьому всього від початку доби станом на 16:00 було зафіксовано 88 бойових зіткнень.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що найжорсткіші бої тривають на Покровському напрямку, у Курській області, а також у прикордонні Сумської області.

За його словами, росіяни не змінюють своєї тактики - вони просуваються, незважаючи на дуже великі втрати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез
Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом