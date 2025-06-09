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Украинские воины точным ударом уничтожили лодку с оккупантами (видео)

Понедельник 09 июня 2025 22:23
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Украинские воины точным ударом уничтожили лодку с оккупантами (видео) Иллюстративное фото: украинские защитники уничтожили лодку с россиянами на юге (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили на юге лодку россиян. На ней перемещался вражеский десант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга в Telegram.

"Минус вражеская лодка с десантом - попадает первый батальон", - сказано в сообщении Сил обороны Юга.

Там добавили, что война на воде - не менее важная и интенсивная, чем на суше.

Что происходит на фронте

Напомним, Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении. Там происходит большинство боевых столкновений.

При этом всего с начала суток по состоянию на 16:00 было зафиксировано 88 боевых столкновений.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что самые жесткие бои продолжаются на Покровском направлении, в Курской области, а также в приграничье Сумской области.

По его словам, россияне не меняют свою тактику - они продвигаются, несмотря на очень большие потери.

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