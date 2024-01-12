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Українські воїни на танку і БМП штурмом взяли позиції росіян (відео)

Україна, П'ятниця 12 січня 2024 22:52
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Українські воїни на танку і БМП штурмом взяли позиції росіян (відео) Архівне фото: Українські воїни на танку і БМП штурмом взяли позиції росіян (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на танку і БМП провели низку штурмових дій і захопили позиції росіян. Процес знищення ворога вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Працює танк і CV-90", - йдеться в заяві.

На відео видно, як українські воїни спочатку атакують ворожі позиції за допомогою танків, а вже потім піхота зачищає окопи росіян.

Зазначається, що це результат роботи 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 12 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 368 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 11 артсистем і 16 ББМ.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 27 одиниць військової техніки ворога.

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