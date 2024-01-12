Десять танків та 840 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 12 січня (facebook comMinistryofDefence UA)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 12 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 368 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 11 артсистем і 16 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 368460 (+840) осіб ліквідовано;

танків - 6060 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11254 (+16) од.;

артилерійських систем - 8710 (+11) од.;

РСЗВ - 957 од.;

засоби ППО - 642 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1) од.;

крилаті ракети - 1806 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од.;

спеціальна техніка -1339 (+2) од. Ситуація на фронті Українські військові відбили 13 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу противника. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, попередньо ЗСУ успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і звільнили 1,7 квадратних кілометри території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.