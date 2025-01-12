Українські воїни просунулися у Курській області: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися в районі свого головного плацдарму в Курській області. Геолокаційні кадри від 10 січня показують, що ЗСУ просунулися в північній частині Погребків (на північний захід від Суджі).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на 3,25 км вглиб у селі Руське Поріччя (на північ від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Інший блогер розповідав, що ще занадто рано говорити про те, що путінські війська захопили Махнівку (на південний схід від Суджі), оскільки ЗСУ частково відновили позиції в північній частині населеного пункту.

Російські джерела стверджували, що бої тривали біля Черкаського Поріччя, Руського Поріччя, Погребків та Махнівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували в Махнівці та поблизу Погребків.

Російські джерела відзначили, що погодні умови в Курській області покращуються для операцій безпілотників, але через багнюку нова фаза російських наступальних операцій може початися незабаром після того, коли земля знову замерзне.

Американська газета Washington Post 11 січня повідомила, що український військовий, який діє в Курській області, заявив, що війська РФ атакували з різних напрямків одночасно та просунулися в деяких районах після того, як ЗСУ нещодавно активізували свої наступальні операції в регіоні.

Солдат ЗСУ розповів американським ЗМІ, що війьска РФ також перетнули міжнародний кордон з Україною у "кількох" невизначених районах, але українські захисники відбили ці позиції.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 11 січня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ 10 і 11 січня вели наступальні операції в районі Вовчанська і Стариці.

Російське джерело стверджує, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували у Стариці та Вовчанську.

Військовослужбовець української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, 11 січня заявив, що окупанти незначно відійшли у районі Вовчанська, а ЗСУ тримають оборону на північ від річки Вовча.

Військовослужбовець ЗСУ розповів, що росіяни постійно атакують невеликими групами по 2-3 солдата за підтримки артилерії та безпілотників FPV.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 11 січня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

10 і 11 січня війська РФ наступали в районі Голубівки, Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки та Степової Новоселівки.

Російські загарбники 11 січня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але також не просунулися.

Війська РФ наступали біля Лозової, Загризового, Піщаного та Зеленого Гаю, коло Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Твердохлібового і Греківки 10 і 11 січня.

11 січня російські окупанти продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але і тут не просунулися.

10 і 11 січня війська РФ наступали в районі Тернів, Зарічного та Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ атакували поблизу Григорівки та Білогорівки (обидві на північний схід від Сіверська) 10 і 11 січня, але не просунулися.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 11 січня заявив, що росіяни окупували Григорівку. При цьому експерти ISW оцінюють, що це відбулося понад добу тому.

11 січня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

10 і 11 січня російські загарбники наступали в межах Часового Яру, біля Білої Гори, Ступочок і Предтечиного.

11 січня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська займають близько 20 % вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру, але їм важко просуватися, оскільки ЗСУ обладнали свої оборонні позиції.

Російський блогер стверджував, що війська РФ в обхід вогнетривкого заводу займають мікрорайон Північний (північна частина Часового Яру) і залізничну станцію, щоб перервати українські наземні шляхи сполучення.

Інший російський "воєнкор" 11 січня заявив, що війська РФ продовжують атакувати в південній частині Часового Яру, щоб обійти центральну частину населеного пункту та спробувати його оточити.

Російські окупанти 11 січня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися.

11 січня російські спецслужби заявили, що війська РФ провели зачистку в Торецьку, і що в населеному пункті залишаються лише окремі осередки українських сил.

10 січня російський блогер заявив, що путінські війська просунулися в південній частині Петрівки. Проте в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

10 і 11 січня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Російські загарбники 11 січня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

В Міноборони РФ стверджували про захоплення села Шевченко (на південь від Покровська), але в ISW оцінюють, що росіяни, ймовірно, захопили село ще станом на 15 грудня 2024 року.

Війська РФ наступали в районі Баранівки, Нової Полтавки, Тарасівки, Новоолександрівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, біля Лисівки, Нового Труду, Зеленого, Звірового, Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Ясенового та Котлиного 10 і 11 січня.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Покровському напрямку, 11 січня заявив, що окупанти активізували наступальні дії поблизу Мирнограда (на схід від Покровська), і нещодавно перекинули до них відформовані частини мотострілецького полку, мотострілецької бригади та підрозділу спецназу.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 10 січня розповів, що війська РФ атакують дрібними мобільними групами до 10 солдатів на всюдиходах (квадроциклах) і позашляховиках, а не з важкої бронетехніки через погані погодні умови та складний рельєф.

Речник бригади ЗСУ зазначив, що окупанти зазвичай ведуть штурм вдень і проводять розвідку вночі.

Офіцер-розвідник української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 10 січня заявив, що війська РФ завдають ударів по Покровську керованими плануючими бомбами та до кінця 2024 року знищили приблизно 90 % енергетичної інфраструктури Покровська та 70 % цивільних будівель.

Війська РФ 11 січня продовжили наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися.

11 січня російські блогери заявили, що путінські війська просунулися на захід від Слов’янки (на північний захід від Курахового) і на схід від Андріївки (на захід від Курахового). Однак в ISW не знайшли підтвердження.

10 і 11 січня війська РФ продовжували наступ біля Дачного, Зеленівки, Розлива, Янтарного та Костянтинополя.

Війська РФ 11 січня продовжували наступальні дії в районі Великої Новосілки, але не просунулися.

Російські "воєнкори" розповідали, що підрозділи РФ захопили Нескучне та загрожують сформувати тактичне оточення українських сил у цьому районі, але деякі блогери назвали це твердження передчасними.

Російські блогери стверджували, що путінські війська також захопили висоти на захід від Нескучного, та просувалися вздовж буреломів і яру в напрямку Новосілки (на захід від Великої Новосілки). Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ також продовжували наземні атаки поблизу Роздольного та Времівки 10 і 11 січня.

Речник української бригади повідомив, що російські окупанти ведуть піхотний штурм у напрямку Великої Новосілки через погану погоду, яка ускладнює розміщення бронетехніки та роботу ударно-розвідувальних безпілотників.

Командир батальйону ЗСУ повідомив, що росіяни більш активно використовують волоконно-оптичні безпілотники в напрямку Великої Новосілки, і що деякі з цих безпілотників мають радіус дії 15-20 кім, але зазвичай не несуть великого корисного навантаження.

"Південна вісь"

11 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники не проводили наступальних дій на заході Запорізької області.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ атакували південну частину н.п. Кам’янське (на північний захід від Роботиного) 10 січня.

11 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що Покровський напрямок залишається найгарячішим в контексті кількості та інтенсивності ворожих атак та штурмів.

Додамо, 11 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов двічі спростовував повідомлення в ЗМІ та в мережі про Курахове.

У першому випадку йшлося про недостовірну інформацію про те, що війська ЗСУ начебто перебувають в напівоточенні в Кураховому. У другому він відреагував на дані аналітиків Deep State про те, що окупанти захопили Курахове. Трегубов розповів, що українські захисники утримують позиції в місті.