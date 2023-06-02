Українські воїни в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки

Ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

"Поки ми тут говоримо, ізраїльські та українські військові працюють спільно у Польщі з метою імплементації нашої системи попередження, яка буде рятувати життя цивільних осіб в Україні", - сказав Коен.