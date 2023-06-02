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Украинские воины в Польше овладевают израильской системой оповещения о ракетных атаках

Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израильские военные в Польше вместе с украинцами работают над внедрением системы раннего оповещения о ракетных атаках на территории нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

"Пока мы здесь говорим, израильские и украинские военные работают совместно в Польше с целью имплементации нашей системы предупреждения, которая будет спасать жизнь гражданских лиц в Украине", - сказал Коэн.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетных ударах.

Отмечается, что система в столице идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности. Она также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать укрытия.

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Израильракетна атакаВооруженные силы Украины