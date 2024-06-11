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Українські воїни показали відео збиття російського Су-25

Вівторок 11 червня 2024 19:26
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Українські воїни показали відео збиття російського Су-25 Фото: російський літак Су-25 (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська вчора, 10 червня, збили російський літак Су-25 на Покровському напрямку. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади показали відео збиття ворожої "сушки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як повідомляється, ворожий літак залетів у смугу відповідальності бригади.

"Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього (пілота російського Су-25 - ред.) було небагато - від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт. Таке враження, що в них у льотчики йдуть виключно суїцидники", - зазначили в 110 ОМБр.

ЗСУ збили російський Су-25

Нагадаємо, вчора, 10 червня, українські воїни збили російський літак Су-25 на Покровському напрямку.

"Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі", - повідомили у Генштабі.

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