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Украинские воины показали видео сбития российского Су-25

Вторник 11 июня 2024 19:26
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Украинские воины показали видео сбития российского Су-25 Фото: российский самолет Су-25 (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска вчера, 10 июня, сбили российский самолет Су-25 на Покровском направлении. Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады показали видео сбития вражеской "сушки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как сообщается, вражеский самолет залетел в полосу ответственности бригады.

"Времени на то, чтобы пожалеть о своем неразумном поступке у него (пилота российского Су-25 - ред.) было немного - от момента пуска ракеты до момента попадания в борт. Такое впечатление, что у них в летчики идут исключительно суицидники", - отметили в 110 ОМБр.

ВСУ сбили российский Су-25

Напомним, вчера, 10 июня, украинские воины сбили российский самолет Су-25 на Покровском направлении.

"Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены самолет СУ-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля", - сообщили в Генштабе.

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