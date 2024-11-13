Українські воїни отримали церковні нагороди від Митрополита Епіфанія: деталі (фото)

Що відомо про зустріч Епіфанія з українськими воїнами

У межах зустрічі Митрополит Епіфаній поспілкувався із захисниками України:

про триваючу боротьбу проти російського агресора

про належне вшанування полеглих оборонців Батьківщини

Спілкування Митрополита з воїнами УДА (фото: pomisna.info)

Крім того, предстоятель автокефальної Української Православної Церкви відзначив українських воїнів церковними нагородами.

"Ми цінуємо ваші самовіддані зусилля, спрямовані на захист рідної землі та звільнення її від чобота російського окупанта", - наголосив він.

Воїни Української добровольчої армії в резиденції Епіфанія (фото: pomisna.info)

Епіфаній розповів також про щоденні молитви, "щоб Господь укріплював ваші сили та оберігав усіх наших захисників".

"Хочемо сьогодні відзначити вас за те, що ви жертовно служите задля збереження Божого дару свободи та незалежності України. Зі свого боку і ми продовжуватимемо працю в напрямку підтримки українського війська", - підсумував Митрополит.

Воїни УДА з церковними нагородами від Епіфанія (фото: pomisna.info)

В УДА уточнили, що Блаженнійший Митрополит відзначив церковними нагородами "Хрест Свободи" бійців загону спеціального призначення "Дніпровські Штурмгевери" УДА під командуванням Романа Танетка.

Допис УДА (скриншот: facebook.com/uda1ukraine)

Зазначимо, що Українська добровольча армія (УДА) є добровольчим військовим формуванням.

Символічною датою заснування УДА є 20 квітня 2014 року (коли відбувся перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області).

Основними завданнями УДА є захист України від зовнішньої збройної агресії, підвищення обороноздатності країни, виконання завдань у зоні бойових дій у взаємодії зі Збройними силами України та іншими силовими структурами, мобілізаційна робота, бойова підготовка, а також патріотичне виховання.