Украинские воины получили церковные награды от Митрополита Епифания: детали (фото)

Что известно о встрече Епифания с украинскими воинами

В рамках встречи Митрополит Епифаний пообщался с защитниками Украины:

о продолжающейся борьбе против российского агрессора

о должном почитании павших защитников Родины

Общение Митрополита с воинами УДА (фото: pomisna.info)

Кроме того, предстоятель автокефальной Украинской Православной Церкви отметил украинских воинов церковными наградами.

"Мы ценим ваши самоотверженные усилия, направленные на защиту родной земли и освобождение ее от сапога российского оккупанта", - подчеркнул он.

Воины Украинской добровольческой армии в резиденции Епифания (фото: pomisna.info)

Епифаний рассказал также о ежедневных молитвах, "чтобы Господь укреплял ваши силы и оберегал всех наших защитников".

"Хотим сегодня отметить вас за то, что вы жертвенно служите для сохранения Божьего дара свободы и независимости Украины. Со своей стороны и мы будем продолжать работу в направлении поддержки украинской армии", - подытожил Митрополит.

Воины УДА с церковными наградами от Епифания (фото: pomisna.info)

В УДА уточнили, что Блаженнейший Митрополит отметил церковными наградами "Хрест Свободи" бойцов отряда специального назначения "Дніпровські Штурмгевери" УДА под командованием Романа Танетко.

Пост УДА (скриншот: facebook.com/uda1ukraine)

Отметим, что Украинская добровольческая армия (УДА) является добровольческим военным формированием.

Символической датой основания УДА является 20 апреля 2014 года (когда состоялось первое наступательное сражение украинских добровольцев под командованием Дмитрия Яроша во время Антитеррористической операции под городом Славянск Донецкой области).

Основные задачи УДА - защита Украины от внешней вооруженной агрессии, повышение обороноспособности страны, выполнение задач в зоне боевых действий во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими силовыми структурами, мобилизационная работа, боевая подготовка, а также патриотическое воспитание.