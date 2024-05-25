ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб

Украина, Суббота 25 мая 2024 12:12
UA EN RU
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб Фото: на Северском направлении у ВСУ успех (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за сегодняшние сутки произошло 21 боевое столкновение. На Северском направлении ВСУ имели успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Враг с начала суток нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБа. Оккупанты 459 раз обстреляли позиции ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурма отражены в районе Липцев без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска.

За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими.

На Купянском направлении подразделения ВСУ отразили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят меры по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении отражена вражеская атака в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них продолжается недалеко от Выимки.

"Стоит отметить, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках", - сообщает Генштаб.

У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. На Покровском направлении враг четырежды атаковал позиции наших войск. Утраты противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили две попытки противников продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки. На Времивском направлении противник попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского, потерпел неудачу и отступил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок.

Что происходит на фронте

Напомним, что россияне в последние месяцы значительно усилили давление на фронте. Враг пытается продвинуться в районе города Авдеевка. Также оккупанты пытаются зацепиться за Часов Яр в Донецкой области.

Кроме того, российские войска пошли в наступление на севере Харьковской области. По словам главы Харьковской ОВА, оккупанты хотели за два дня дойти до Волчанска, а через пять - до Харькова.

Сейчас россияне увязли в боях за Волчанск. В Генштабе ВСУ сообщали, что врага на Харьковском направлении остановили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию