Українські воїни ефектно "покарали" байкерів-окупантів на Торецькому напрямку (відео)

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що Росія продовжує тиснути на фронті, щоб прорвати українську оборону. Раніше українські військові повідомляли, що окупанти отримали наказ вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області до 9 травня. Але цього не сталося.

Кремль оголошував так зване "перемир'я" на 9 травня, але сама ж Росія не дотрималася своїх обіцянок, бої на фронті тривали беззупинну.

За останню добу на фронті зафіксували 167 бойових зіткнень. Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Там, за даними Генштабу, минулої доби українські захисники зупинили 54 ворожі атаки. На Торецькому напрямку за добу росіяни атакували 14 разів.

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