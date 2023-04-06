Рівень загрози дуже високий. В ОК "Південь" розповіли, скільки носіїв "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі
У Чорному морі перебуває 4 російських носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Корабельне угруповання ворога зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні 2 надводних і 2 підводних ракетоносії.
"Максимально можливий залп "Калібрів" - 24. Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий", - зазначили в ОК "Південь".
Українські військові додали, що обстановка в морі змінюється динамічно. Тому сигнали повітряної тривоги слід сприймати як безумовне спонукання до чітких дій.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.
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