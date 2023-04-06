ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рівень загрози дуже високий. В ОК "Південь" розповіли, скільки носіїв "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 00:46
Рівень загрози дуже високий. В ОК "Південь" розповіли, скільки носіїв "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 4 російських носіїв "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі перебуває 4 російських носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Корабельне угруповання ворога зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні 2 надводних і 2 підводних ракетоносії.

"Максимально можливий залп "Калібрів" - 24. Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий", - зазначили в ОК "Південь".

Українські військові додали, що обстановка в морі змінюється динамічно. Тому сигнали повітряної тривоги слід сприймати як безумовне спонукання до чітких дій.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вже випустили по Україні понад 5 000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна Росії проти України
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні