Українські воїни дадуть відповідь: Зеленський про обстріл рятувальників у Херсоні

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться у заяві.

За словами президента, українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.

"Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде", - сказав Зеленський.

Зараз українські військові на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Президент сказав, що захист від терору - це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну.

Обстріл рятувальників у Херсоні

Російські війська сьогодні, 20 червня, обстріляли групу рятувальників у Херсоні. Унаслідок ворожої атаки один із них загинув, ще 8 дістали поранення.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що рятувальники потрапили під атаку, коли розчищали мул.