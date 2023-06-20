Украинские воины дадут ответ: Зеленский об обстреле спасателей в Херсоне

"Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели. Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении.

По словам президента, украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость.

"Каждый такой российский удар, каждый российский теракт - это каждый раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет", - сказал Зеленский.

Сейчас украинские военные на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и в дальнейшем. Президент сказал, что защита от террора - это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину.

Обстрел спасателей в Херсоне

Российские войска сегодня, 20 июня, обстреляли группу спасателей в Херсоне. В результате вражеской атаки один из них погиб, еще 8 получили ранения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что спасатели попали под атаку, когда расчищали ил.