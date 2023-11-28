Українські водії у Польщі перекрили дорогу у відповідь на блокаду кордону

У відповідь на протест польських водіїв, українські почали блокувати дороги в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Сьогодні вдень у Перемишлі та на під’їзді до прикордонного міста Медика були гігантські затори. За даними видання, причиною стали блокування доріг, які - у відповідь на протест польських водіїв - влаштували водії з України.

RMF FM заявило, що одна з акцій сталася на кільцевій розв'язці. Леха Качинського в Перемишлі. Це східна околиця міста. Там проходить державна дорога № 28, яка веде до прикордонного переходу в Медиці.

Як повідомили польські правоохоронці, група з близько 30 осіб час від часу - на кілька хвилин і довше - заходила на пішохідні переходи, блокуючи рух.

За таким же сценарієм проходив і сам протест у Медиці. Водії виїжджали на ту саму національну трасу.

Страйк польських перевізників та блокада кордону

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року.

У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Раніше повідомлялося, що Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.

Зазначимо, що з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

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