Українські військовополонені зазнають багатомісячних тортур у в'язницях РФ, - звіт ООН

У поточній доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі у РФ.

У звіті зазначається, що російська влада, з метою отримання інформації, катувала цивільних, яких вона запідозрила у співпраці з ЗСУ. У випадку з військовополоненими злочинці застосовували тортури також з метою покарання та залякування.

Міжнародна комісія виявила схожі методи катувань у різних місцях позбавлення волі. Разом ці елементи підтверджують, що російська влада систематично застосовувала катування.

У РФ тортури над військовополоненими вчиняли члени підрозділів "спецназу" Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, що є тюремними охоронцями. Жертви повідомили, що допити проводили, крім того, співробітники ФСБ РФ.

Свідчення потерпілих показують всю нещадність та жорстокість цього поводження, що завдавало жертвам сильного болю та страждань під час тривалого утримання під вартою. Все це здійснювалося з кричущою зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми.

Один український військовослужбовець, якого представники російської влади утримували під вартою та піддавали тортурам у декількох місцях позбавлення волі, розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області, де його постійно катували, в результаті чого в нього було переламано кістки, вибито зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена.

"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", - сказав солдат, додавши, що він намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити.

Після звільнення з полону військовослужбовця госпіталізували 36 разів.