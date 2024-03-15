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Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в тюрьмах РФ, - отчет ООН

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в российском плену.

В текущем докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы в РФ. 

В отчете отмечается, что российские власти, с целью получения информации, пытали гражданских, которых они заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. В случае с военнопленными преступники применяли пытки также с целью наказания и запугивания.

Международная комиссия обнаружила похожие методы пыток в различных местах лишения свободы. Вместе эти элементы подтверждают, что российские власти систематически применяли пытки.

В РФ пытки над военнопленными совершали члены подразделений "спецназа" Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН), и штатный персонал этой службы, являющийся тюремными охранниками. Жертвы сообщили, что допросы проводили, кроме того, сотрудники ФСБ РФ. 

Свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого обращения, которое причиняло жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и вызвало долговременные физические и психические травмы.

Один украинский военнослужащий, которого представители российской власти удерживали под стражей и подвергали пыткам в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области, где его постоянно пытали, в результате чего у него были переломаны кости, выбиты зубы, а на раненой стопе развилась гангрена.

"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", - сказал солдат, добавив, что он пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать.

После освобождения из плена военнослужащего госпитализировали 36 раз.

Расстрелы украинских пленных

Российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, казненных при выходе ВСУ из Авдеевки.

Кроме того, российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных между селами Ивановское и Хромово Донецкой области. По этому факту начато расследование.

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