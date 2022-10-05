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Українські військові звільнили шість населених пунктів в Луганській області, - Гайдай

Ілюстративне фото: українські військові звільнили шість населених пунктів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 5 жовтня, бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже шість населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Можу сказати, що на сьогодні це шість населених пунктів", - заявив Гайдай, коментуючи початок деокупації Луганської області.

При цьому він підкреслив, що поки що не може розповісти, які саме населені пункти звільнили ЗСУ, оскільки цю інформацію дізнаються окупанти і вони можуть спробувати "стерти їх з лиця землі".

Також Гайдай розповів, що на українських військових чекають навіть ті люди, які проживають на територіях, окупованих Росією ще у 2014 році.

Нагадаємо, 5 жовтня вранці Гайдай заявив, що українські військові офіційно розпочали деокупацію Луганської області. Тоді він розповідав, що ЗСУ вже звільнили кілька населених пунктів.

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ЛуганськЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України