UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові звільнили ще одне село у Донецькій області

Фото: українські військові звільнили ще одне село у Донецькій області 12 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові звільнили село Сторожеве Донецької області у понеділок, 12 червня. Воно розташоване у Волноваському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Анни Маляр.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", - написала вона.

За словами Маляр, населений пункт було звільнено силами 35-ї Окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

Звільнення сіл у Донецькій області

За 11 червня стало відомо про звільнення одразу трьох сіл у Донецькій області. Так, силами Сухопутних військ було звільнено село Благодатне, силами Сьомого окремого батальйону АРЕЙ УДА - село Нескучне. Також звільнено і Макарівку.

Для довідки

Сторожеве - село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Місто Волноваха окуповане з 11 березня 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область