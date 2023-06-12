Украинские военные освободили еще одно село в Донецкой области

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", - написала она.

По словам Маляр, населенный пункт был уволен силами 35-й Отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Освобождение сел в Донецкой области

За 11 июня стало известно об освобождении сразу трех сел в Донецкой области. Так, силами Сухопутных войск было освобождено село Благодатное, силами Седьмого отдельного батальона АРЕЙ УДА - село Нескучное. Также освобождена и Макаровка.

Для справки

Сторожевое - село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Город Волноваха оккупирован с 11 марта 2022 года.