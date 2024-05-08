Українські військові зупинили російську ДРГ у Харківській області, - Генштаб

Російська ДРГ намагалась прорватися у Харківській області. Але ворога вдалось зупинити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"Силами оборони недопущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Російська ДРГ намагалася проникнути до Харківської області (google.com)
Крім того, як зазначили військові, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських сил на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
Російські ДРГ не залишають спроб прорвати кордон у прикордонних областях та регіонах України. Йдеться найчастіше про Сумську, Чернігівську та Харківську області.
Як постійно наголошують у Держприкордонслужбі, російські ДРГ найактивніше штурмують прикордоння Сумської області.
Наприклад, наприкінці квітня повідомлялося, що прикордонники вступили у бій із ДРГ у Сумській області. А 27 січня в тій же Сумській області російська ДРГ розстріляла двох людей.
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