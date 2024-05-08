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Украинские военные остановили российскую ДРГ в Харьковской области, - Генштаб

Фото: российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская ДРГ пыталась прорваться в Харьковской области. Но врага удалось остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Силами обороны недопущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области", - говорится в сообщении.

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Харьковскую область (google.com)

Что происходит на этом направлении

Кроме того, как отметили военные, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских сил на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

ДРГ РФ в Украине

Российские ДРГ не оставляют попыток прорвать границу в приграничных областях и регионах УКраины. Речь чаще всего идет про Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

Как постоянно отмечают в Госпогранслужбе, российские ДРГ наиболее активно штурмуют приграничье Сумской области.

Например, в конце апреля сообщалось, что пограничники вступили в бой с ДРГ в Сумской области. А 27 января в той же Сумской области российская ДРГ расстреляла двух человек.

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