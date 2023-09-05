Українські військові знищили ворожий спостережний пункт під Бахмутом (відео)

Сили оборони України виявили ворожий спостережний пункт під Бахмутом і завдали по ньому удару. Унаслідок цієї атаки ворог зазнав втрат у живій силі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Полюють прикордонні "пташки"! Знищено ворожий спостережний пункт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поблизу Бахмута аеророзвідка прикордонників виявила розташування окупантів та їхній спостережний пункт.
"У результаті злагоджених дій з артилерією ЗСУ його знищено, а ще - як мінімум 2 організми", - додали у ДПСУ.
Бої під Бахмутом
Нагадаємо, Бахмут довгі місяці залишався епіцентром бойових дій на сході України. З кінця травня українські захисники активізували наступальні дії на флангах Бахмута.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше пояснював, що ЗСУ можуть взяти Бахмут в оперативне оточення. Це унеможливить перебування окупантів у місті.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку за час контрнаступу.
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