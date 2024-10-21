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Украинские военные уничтожили российский "Бук-МЗ". Что известно

Украина, Понедельник 21 октября 2024 13:45
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Украинские военные уничтожили российский "Бук-МЗ". Что известно Фото: у краинские военные уничтожили российский "Бук-МЗ" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов. Его стоимость до 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", - говорится в сообщении.

Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов.

Потери РФ в Украине

На 21 октября потери российских войск составили 1710 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась больше 680 тысяч солдат.

Отметим, что за прошлую неделю ВСУ ликвидировали 9590 оккупантов и 1211 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, украинские военные "отминусовали" 76 танков, 235 ББМ, 155 артсистем.

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