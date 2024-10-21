Украинские военные уничтожили российский "Бук-МЗ". Что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", - говорится в сообщении.

Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов.