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Українські військові знищили російський ЗРК "Оса" (відео)

Фото: українські військові знищили російський ЗРК "Оса" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські артилеристи знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військові-морські сили ЗСУ.

"Артилеристи 406 ОАБР знищили російську ЗРК "Оса-АКМ", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як "Оса" заїжджає в "зеленку". Українські військові точно визначили координати, де заховався комплекс, та точковим ударом знищили комплекс.

Як повідомлялося, за даними на ранок п'ятниці, 10 березня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 156 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 9 БПЛА та 34 ракети.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу відобразили 102 атаки російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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