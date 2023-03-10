Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
За даними на ранок п'ятниці, 10 березня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 156 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 9 БПЛА та 34 ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3448 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6742 (+6) од,
- артилерійських систем - 2475 (+10) од,
- РСЗВ - 491 (+3) од,
- засоби ППО - 256 (+2) од,
- літаків - 304 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9),
- крилаті ракети - 907 (+34),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6) од,
- спеціальна техніка - 240 (+3)
Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу відобразили 102 атаки російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
При цьому ЗСУ провели контратаку на сході Бахмута, а також у тимчасово окупованій Волновасі вразили місце стоянки техніки бойовиків ПВК "Вагнера".
А масований ракетний удар по Україні, скоєний військами РФ 9 березня, став найбільшим у 2023 році, проте ця атака могла послужити лише цілям російської державної пропаганди.
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