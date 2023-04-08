ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили безпілотник окупантів у Миколаївській області

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 17:47
Українські військові знищили безпілотник окупантів у Миколаївській області Ілюстративне фото: українські військові знищили безпілотник окупантів у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 квітня, вдень українські захисники збили російський розвідувальний безпілотник над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь" у Facebook.

"Близько 13:00 у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam", - сказано в повідомленні військових.

Варто зауважити, що подібні БПЛА можуть вести аерофотозйомку для створення мап, а також повітряного моніторингу. Такі дрони виробляли у Росії для потреб рятувальних служб, але їх почали використовувати солдати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 квітня українські прикордонники "приземлили" російський дрон у Луганській області.

Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Україні збили понад 1500 безпілотників росіян "Орлан-10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Миколаївська область дрони Війна Росії проти України
NEWS
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян