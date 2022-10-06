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Українські військові знищили 25 важливих цілей росіян

Фото: ЗСУ знищили 25 важливих цілей росіян за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок 6 жовтня українські артилеристи та ракетні війська вразили 25 цілей ворога, знищивши декілька пунктів управління, склад боєприпасів та позиції ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об’єктів ворога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, протиповітряна оборона України за ніч збила дев'ять іранських дронів-камікадзе.

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