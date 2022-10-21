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Українські військові збивають 60% російських ракет, а дронів - ще більше, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Бійцям Збройних сил України вдається збивати понад половину всіх випущених Росією ракет. Статистика по знищеним дронам ще вища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище... Будемо рухатись, щоб відсоток зростав. Я думаю, що через кілька місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, росіяни різко збільшили обстріли території України.

При цьому ефективність української системи ППО також значно зросла за останні тижні.

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