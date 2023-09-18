Українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області

Збройні сили України сьогодні, 18 вересня, збили ворожий дрон у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
"В Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено 1 БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його тип наразі встановлюється.
Більш конкретної інформації про цей інцидент не повідомляють.
У ніч на понеділок, 18 вересня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет.
Нещодавно на Запорізькому напрямку прикордонники збили ворожий безпілотник. БпЛА був "обладнаний" пляшкою з саморобною вибухівкою.
На початку вересня в Кривому Розі пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник.
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