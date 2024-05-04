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Українські військові збили Су-25 в Донецькій області

Фото: ЗСУ збили російський літак в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові збили сьогодні російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 - на Донеччині. Молодці, хлопці", - сказав глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Су-25 - це дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки сухопутних військ, а також знищення об'єктів. Такі штурмовики оснащені авіаційними гарматами, авіабомбами, некерованими ракетами "повітря-земля" та керованими ракетами "повітря-повітря".

Згідно з відкритими даними, приблизна вартість одного Су-25 становить 11 мільйонів доларів.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Україну з повітря. Окупанти запустили 13 ударних дронів "Шахед" та чотири ракети С-300. Усі ворожі безпілотники були збиті українськими Повітряними силами.

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Донецька областьСу-25Володимир Зеленський