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Українські військові збили два російські гелікоптери на півдні

Фото: ЗСУ збили два російські гелікоптери на півдні України (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок середи, 5 жовтня, українським військовим вдалося збити два російських гвинтокрили - Мі-24 та Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"4 жовтня на півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр" Повітряних Сил знищили два ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8", - йдеться в повідомлленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 200 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 тисячу військовослужбовців.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 5 жовтня атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість із них.

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