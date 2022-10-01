Українські військові зайняли частину Лиману: оновлена карта бойових дій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

На півночі Донецької області підрозділи ЗСУ зайшли у Лиман та зайняли частину міста.

Також російські військові вийшли із частини населених пунктів Торське та Зарічне. Саме через ці два селища окупанти могли постачати зброю та особовий склад до Лиману з Кремінної (Луганська область). Тепер певна їх частина перебуває у "сірій зоні".

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.