Українські військові зайняли частину Лиману: оновлена карта бойових дій
У суботу, 01 жовтня, українським військовим вдалося зайняти частину міста Лиман (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
На півночі Донецької області підрозділи ЗСУ зайшли у Лиман та зайняли частину міста.
Також російські військові вийшли із частини населених пунктів Торське та Зарічне. Саме через ці два селища окупанти могли постачати зброю та особовий склад до Лиману з Кремінної (Луганська область). Тепер певна їх частина перебуває у "сірій зоні".
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.
Також, ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України.
Після цього в Міноборони України заявили, що в місті продовжуються бої, незважаючи на інформацію Міноборони РФ про виведення військ.
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