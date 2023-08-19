Українські військові вже почали навчання на F-16, - Резніков

"Навчання вже розпочалися", - заявив він.

Резніков додав, що розкривати подробиці щодо цих навчань не буде.

Голова Міноборони зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

При цьому він зауважив, що про завершення навчань на американських винищувачах повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне - скільки", - заявив міністр.

Резніков підкреслив про важливість зброї, яка буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів - не є зброєю, а є лише носієм.

Він додав, що, коли партнери ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати винищувачів, будуть звертатися за згодою на це до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", - додав Резніков.

Передача Україні F-16

Українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

17 серпня США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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