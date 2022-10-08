Українські військові влучним пострілом знищили російський танк (відео)

В суботу, 8 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Башенку бачиш? - Працюємо", - йдеться у дописі.
Бійцям 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка вдалося знищити російський танк на передовій з використанням ПТРК "Стугна".
Нагадаємо, що морпіхи знищили дві гармати "Гіацинт-С" і танк окупантів.
Також, українські військові знищили "Стугною" російський танк.
Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.