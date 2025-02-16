Мінус піхота та дві БМП. Українські військові відбили штурм на Покровському напрямі

Підрозділи морської піхоти відбили черговий ворожий штурм, знищивши бронетехніку та піхоту супротивника.

За даними аеророзвідки, кілька одиниць броньованої техніки ворога рухались у напрямку оборонних позицій, де вони планували зібратися для штурмових дій.

Незважаючи на мінні загородження та роботу операторів FPV-дронів, дві ворожі БМП все ж прорвались і висадили піхоту на різних позиціях.

Однак підрозділи морської піхоти швидко знешкодили противника. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, і штурм не відбувся.