Мінус піхота та дві БМП. Українські військові відбили штурм на Покровському напрямі

На Покровському напрямку морські піхотинці успішно відбили штурм противника. Спроба росіян була безуспішною і з втратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Підрозділи морської піхоти відбили черговий ворожий штурм, знищивши бронетехніку та піхоту супротивника.
За даними аеророзвідки, кілька одиниць броньованої техніки ворога рухались у напрямку оборонних позицій, де вони планували зібратися для штурмових дій.
Незважаючи на мінні загородження та роботу операторів FPV-дронів, дві ворожі БМП все ж прорвались і висадили піхоту на різних позиціях.
Однак підрозділи морської піхоти швидко знешкодили противника. В результаті, обидві ворожі групи були знищені разом з технікою, і штурм не відбувся.
Покровськ - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади.
Наступ російських військ на південь і південний захід від Покровська за останні два тижні значно сповільнився. Це може бути пов'язано з тим, що російське командування, ймовірно, зосередить увагу на наступальних операціях навесні та влітку 2025 року, зокрема на Костянтинівку - найбільш південну точку лінії оборони України в Донецькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.