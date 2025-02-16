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Минус пехота и две БМП. Украинские военные отбили штурм на Покровском направлении

Фото: На Покровском направлении морпехи отбили вражеский штурм (facebook.com_CinCAFU)
Автор: Владислава Ткаченко

На Покровском направлении морские пехотинцы успешно отбили штурм противника. Попытка россиян была безуспешна и с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Подразделения морской пехоты отбили очередной вражеский штурм, уничтожив бронетехнику и пехоту противника.

По данным аэроразведки, несколько единиц бронированной техники врага двигались в направлении оборонительных позиций, где они планировали собраться для штурмовых действий.

Несмотря на минные заграждения и работу операторов FPV-дронов, две вражеские БМП все же прорвались и высадили пехоту на разных позициях.

Однако подразделения морской пехоты быстро обезвредили противника. В результате, обе вражеские группы были уничтожены вместе с техникой, и штурм не состоялся.

Бои за Покровск

Покровск - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады.

Наступление российских войск к югу и юго-западу от Покровска за последние две недели значительно замедлилось. Это может быть связано с тем, что российское командование, вероятно, сосредоточит внимание на наступательных операциях весной и летом 2025 года, в частности на Константиновку - наиболее южную точку линии обороны Украины в Донецкой области.

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