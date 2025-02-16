Минус пехота и две БМП. Украинские военные отбили штурм на Покровском направлении

Подразделения морской пехоты отбили очередной вражеский штурм, уничтожив бронетехнику и пехоту противника.

По данным аэроразведки, несколько единиц бронированной техники врага двигались в направлении оборонительных позиций, где они планировали собраться для штурмовых действий.

Несмотря на минные заграждения и работу операторов FPV-дронов, две вражеские БМП все же прорвались и высадили пехоту на разных позициях.

Однако подразделения морской пехоты быстро обезвредили противника. В результате, обе вражеские группы были уничтожены вместе с техникой, и штурм не состоялся.