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Українські військові відбили атаку росіян: знищено танк з екіпажем (відео)

Ілюстративне фото: українські військові знищили танк росіян з екіпажем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники не дали російським окупантам прорвати оборонну лінію. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

За інформацією військових, окупанти хотіли провести штурм позицій українських захисників, але натрапили на солдатів 9-го батальйону "Вінницькі скіфі".

"Хлопці не просто утримали позицію, а й знищили орківський танк разом з екіпажем", - сказано у повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові за добу завдали 12 ударів по позиціях росіян.

Також ми писали, що бійці ССО вдарили дронами по окупантах. У мережі з'явилося відео.

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