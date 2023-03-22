Бійці ССО вдарили дронами по замаскованих позиціях росіян: знищено техніку (відео)

Підрозділи ССО України знищили ЗРК "Стріла-10" та один плавучий транспортер середній (ПТС) окупантів. Ворог їх замаскував, але це не допомогло, дрони відпрацювали точно по цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій .

З використанням дронів "зі скидами" та завдяки вмілим діям наших воїнів, ворожу техніку було знищено.

"На південному напрямку в ході розвідки місцевості операторами одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявлено замасковані позиції техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними на ранок середи, 22 березня, ЗСУ ліквідували за добу 920 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 167 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ та 16 БПЛА.

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